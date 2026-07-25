https://news.day.az/sport/1850263.html Экс-чемпион UFC выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Абу-Даби. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе победил техническим нокаутом в пятом раунде
Экс-чемпион UFC выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби
Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе победил техническим нокаутом в пятом раунде
На счету 34-летнего Анкалаева 22 победы, два поражения и одна ничья в ММА (еще один бой признан несостоявшимся). До этого боя он занимал второе место в рейтинге полутяжелого веса UFC, чемпионом является новозеландец Карлос Ульберг.
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