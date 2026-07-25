https://news.day.az/world/1849926.html В китайскую ракету ударила молния во время запуска - ВИДЕО В китайскую ракету ударила молния во время запуска. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В китайскую ракету ударила молния во время запуска - ВИДЕО
В китайскую ракету ударила молния во время запуска.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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