МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидающейся в предстоящие выходные жаркой погодой.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье температура воздуха в отдельных районах страны может повыситься до 41 градуса.

В МЧС предупредили, что в условиях такой жары даже малейшая неосторожность может стать причиной возникновения пожаров на открытых территориях, в лесных массивах и сельскохозяйственных угодьях. Кроме того, из-за повышенной нагрузки на электросети, вызванной активным использованием кондиционеров и другой бытовой техники, возрастает риск коротких замыканий.

Министерство призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, рекомендуется регулярно проверять техническое состояние электрооборудования и не допускать перегрузки электропроводки.

Также гражданам советуют не использовать открытый огонь на сельскохозяйственных полях, токах, возле стогов сена и в других местах с повышенной пожароопасностью, а также не бросать непотушенные окурки и спички.

Отдельное предупреждение адресовано жителям, проживающим рядом с лесными массивами, а также отдыхающим на природе. В МЧС напомнили, что разводить костры в лесу разрешается только в специально отведенных местах, а в ветреную погоду от этого следует полностью отказаться. Перед уходом место костра необходимо тщательно затушить.

В министерстве также напомнили, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться на горячую линию 112.