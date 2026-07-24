Чудо, созданное Курой: путешествие к таинственным каньонам Шамкира - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выделяется своим богатым природным ландшафтом, разнообразным рельефом и завораживающими природными уголками. Одним из таких уникальных мест являются каньонообразные ущелья, расположенные в массиве Джейранчёль Шамкирского района. Этот величественный памятник природы, созданный рекой Кура на протяжении тысячелетий, благодаря своей необычной геологической структуре, отвесным скалам и восхитительным пейзажам может считаться одним из самых интересных направлений геотуризма в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот великолепный ландшафт, с первого взгляда напоминающий знаменитые каньоны в США и Мексике, на самом деле расположен на западе Азербайджана, среди обширных степных равнин Джейранчёля. Пейзаж сухой степи, раскинувшейся под палящими лучами солнца, внезапно сменяется глубокими ущельями, лабиринтоподобными проходами и отвесными склонами высотой в сотни метров.

По мнению специалистов, формирование каньонообразных ущелий относится примерно к периоду 4-5 тыс. лет назад. В то время разлив Куры привел к затоплению близлежащих территорий, а в последующие тысячелетия водная эрозия, воздействие ветра и климатические факторы обусловили появление этого сложного рельефа. Каждый овраг и каждый обрыв, которые можно наблюдать здесь сегодня, свидетельствуют о геологической истории, создававшейся природой на протяжении тысячелетий.

В настоящее время общая длина каньонообразных ущелий составляет около 20 километров, а глубина варьируется в пределах 150-300 метров. Ступени и террасы, видимые на склонах, образовались в результате устойчивости различных пород к эрозии. Именно эти особенности превращают каньоны Джейранчёля не просто в великолепное зрелище, но и естественный геологический музей под открытым небом.

Поскольку Джейранчёль расположен в зоне полупустынного и сухого степного климата, здесь сформировались своеобразные флора и фауна. На территории широко распространены верблюжья колючка, полынь и другие пустынные растения. Различные пресмыкающиеся, зайцы и другие представители степной фауны являются неотъемлемой частью этой природной экосистемы. В то же время, Джейранчёль имеет особое значение как одно из крупнейших зимних пастбищ Азербайджана.

Это уникальное место открывает широкие возможности для любителей эко- и геотуризма, а также фотографии. Во время восхода и заката солнца цвет каньонов меняется, создавая неповторимую картину с золотистыми, оранжевыми и темно-коричневыми оттенками.

Тем не менее, во время путешествия к каньонам необходимо строго соблюдать правила безопасности. Специалисты отмечают, что из-за риска оползней в некоторых местах с глинистым слоем почвы, а также наличия змей, скорпионов и других степных обитателей, посещать территорию рекомендуется с профессиональными гидами и не отклоняться от установленных маршрутов.