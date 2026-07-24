https://news.day.az/officialchronicle/1849969.html Отозван посол Азербайджана в Турции Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике отозван с должности. ККак передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Отозван посол Азербайджана в Турции
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике отозван с должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Рашад Эйнаддин оглу Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.
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