https://news.day.az/hitech/1849664.html В Японии придумали очки для просмотра рилсов - ВИДЕО Японская компания представила новые смарт-очки RayNeo Air4 Pro, предназначенные для комфортного просмотра видео и другого контента со смартфона. Как передает Day.Az, устройство подключается к мобильному телефону и позволяет смотреть ролики, фильмы или просматривать социальные сети.

В Японии придумали очки для просмотра рилсов - ВИДЕО

Наука и технологии, 23 июля 2026 07:41 (UTC +04:00) 820
В Японии придумали очки для просмотра рилсов

Японская компания представила новые смарт-очки RayNeo Air4 Pro, предназначенные для комфортного просмотра видео и другого контента со смартфона.

Как передает Day.Az, устройство подключается к мобильному телефону и позволяет смотреть ролики, фильмы или просматривать социальные сети.

По словам разработчиков, очки создают эффект большого виртуального экрана, что делает просмотр контента более удобным без необходимости держать смартфон перед глазами.

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