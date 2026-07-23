https://news.day.az/hitech/1849664.html В Японии придумали очки для просмотра рилсов - ВИДЕО Японская компания представила новые смарт-очки RayNeo Air4 Pro, предназначенные для комфортного просмотра видео и другого контента со смартфона. Как передает Day.Az, устройство подключается к мобильному телефону и позволяет смотреть ролики, фильмы или просматривать социальные сети.
В Японии придумали очки для просмотра рилсов - ВИДЕО
Японская компания представила новые смарт-очки RayNeo Air4 Pro, предназначенные для комфортного просмотра видео и другого контента со смартфона.
Как передает Day.Az, устройство подключается к мобильному телефону и позволяет смотреть ролики, фильмы или просматривать социальные сети.
По словам разработчиков, очки создают эффект большого виртуального экрана, что делает просмотр контента более удобным без необходимости держать смартфон перед глазами.
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