https://news.day.az/world/1849500.html На юге Франции бушует крупный лесной пожар - ВИДЕО Новый природный пожар охватил 2,5 тыс. гектаров в департаменте Вар на юге Франции, вынудив местные власти эвакуировать около 400 жителей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TF1.
На юге Франции бушует крупный лесной пожар - ВИДЕО
Новый природный пожар охватил 2,5 тыс. гектаров в департаменте Вар на юге Франции, вынудив местные власти эвакуировать около 400 жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TF1.
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