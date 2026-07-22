Азербайджан как один из ключевых элементов долгосрочной энергобезопасности Европы - по итогам визита Президента Ильхама Алиева в Берлин

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

События последних лет кардинально изменили подход Европы к вопросам энергетической безопасности. На фоне войны в Украине, кризиса на Ближнем Востоке и нестабильности мировых рынков именно Азербайджан, благодаря дальновидной энергетической стратегии Президента Ильхама Алиева, стал одним из ключевых гарантов надежных поставок и важнейшим элементом новой энергетической архитектуры Евразии.

21 июля в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем Президент Ильхам Алиев не только подтвердил готовность Азербайджана наращивать экспорт газа в Европу, включая Германию, но и поднял вопрос, который европейским институтам уже невозможно игнорировать.

Азербайджан свою часть работы выполнил. Теперь очередь за Европой.

За последние годы Баку окончательно закрепил за собой репутацию одного из наиболее надежных поставщиков природного газа. Если многие энергетические маршруты оказались заложниками политических конфликтов и санкционного противостояния, то азербайджанские поставки продолжали осуществляться стабильно и в полном объеме. Именно эта предсказуемость сегодня становится главным преимуществом Азербайджана.

Результаты этой политики говорят сами за себя. В 2025 году Азербайджан экспортировал по трубопроводам 25,2 млрд кубометров природного газа, став мировым лидером по объемам трубопроводного экспорта. После подписания в 2022 году Меморандума о стратегическом партнерстве с Евросоюзом поставки азербайджанского газа в страны ЕС выросли почти на 65 процентов. Сегодня половина всего газового экспорта Азербайджана приходится на Европейский Союз, азербайджанский газ получают 10 государств-членов ЕС, а общее число стран-импортеров достигло 16, включая новые направления - Германию и Австрию.

Азербайджан не только уже обеспечивает значительную часть европейского спроса, но и располагает возможностями для дальнейшего увеличения поставок. Газовые месторождения продолжают осваиваться, ресурсная база позволяет рассчитывать на долгосрочный рост добычи, а политическая стабильность делает страну одним из самых предсказуемых игроков мирового энергетического рынка.

Однако дальнейшее развитие сотрудничества упирается не только в возможности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев, выступая в Берлине, обозначил объективные ограничения.

"В прошлом году наш общий экспорт газа составил 25 млрд кубометров. Половина этого объема была экспортирована в страны Европейского Союза. Насколько мне известно, с германскими компаниями подписан 10-летний контракт, и первоначальный объем составляет 1,5 млрд кубометров. Однако этот объем, естественно, может увеличиться. Для этого должно быть решено несколько вопросов. Во-первых, должно быть обращение к нам по поводу увеличения объема. Во-вторых, должна быть расширена существующая газовая инфраструктура. Потому что сегодня и TANAP, и TAP функционируют на полную мощность, и в этих трубопроводах не осталось свободного места. На европейском пространстве нужны новые интерконнекторы", - заявил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев указал на главное противоречие европейской энергетической политики. С одной стороны, Евросоюз официально говорит о необходимости диверсификации поставок, заключает долгосрочные соглашения с Азербайджаном, призывает увеличить объемы экспорта и признает возрастающую роль Южного газового коридора.

С другой стороны, европейские финансовые институты практически отказались кредитовать проекты, связанные с добычей природного газа и строительством соответствующей инфраструктуры, сосредоточившись почти исключительно на финансировании "зеленой" повестки.

В результате возникает очевидное противоречие: Европа хочет получать больше азербайджанского газа, но не готова инвестировать в инфраструктуру, без которой увеличение поставок физически невозможно.

"Разумеется, для этого необходимы средства. Одной из главных проблем является также то, что европейские банки, в особенности Европейский инвестиционный банк, в связи с зеленой повесткой дня прекратили финансовую поддержку нефтегазовых проектов. Таким образом, сегодня для расширения инфраструктуры - инфраструктуры, снабжающей Европу газом, мы должны получать кредиты из других источников", - пояснил глава государства.

Эти слова прозвучали особенно актуально на фоне стремительно меняющейся международной обстановки. И решение вполне очевидно: инвестировать в наиболее надежные направления поставок. Азербайджан как раз и является таким направлением. Президент Ильхам Алиев прямо обозначил этот подход.

"Было бы хорошо, если бы европейские банки пересмотрели свои решения. Особенно с учетом того, что сегодня кризис на Ближнем Востоке, к сожалению, углубляется и традиционные цепочки поставок разорваны. С учетом того, что в связи с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов Россия не может экспортировать нефтепродукты традиционным клиентам в желаемом объеме. Все эти события, конец которых неизвестен, продолжаются. Поэтому считаю, что при условии учета зеленой повестки дня эти вопросы могут быть пересмотрены, с тем чтобы европейские банки также выделяли средства на разработку нефтегазовых проектов, строительство и расширение нефтегазовой инфраструктуры", - сказал глава государства.

Это ни в коем случае не отказ от климатической повестки. Азербайджан сам активно инвестирует в возобновляемую энергетику и реализует масштабные проекты в сфере "зеленой" энергии. Однако энергетический переход невозможен одномоментно. На протяжении ближайших десятилетий именно природный газ будет оставаться важнейшим переходным ресурсом для европейской экономики.

Поэтому речь идет не о выборе между "зеленой" энергетикой и природным газом, а о прагматичном балансе между климатическими целями и реальными потребностями энергетической безопасности.

Примечательно, что позиция Азербайджана нашла понимание и у немецкой стороны. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц открыто признал возрастающую роль Баку в обеспечении европейских потребностей.

"Прекратив четыре с половиной года назад импорт газа из России, мы, естественно, начали искать новые источники поставок, и Азербайджан играет в этом отношении важную роль. С экономической точки зрения это интересная перспектива для нас. Мы также искали и определили другие источники поставок. В этой связи я еще раз благодарю Президента Алиева за то, что сегодня мы смогли обсудить данный вопрос и рассмотрели возможности получения из Азербайджана еще больших объемов газа. Это также является частью нашего совместного соглашения и останется темой последующих дискуссий с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Фактически Берлин подтвердил то, о чем в Баку говорили уже давно: Азербайджан становится одним из ключевых элементов новой энергетической архитектуры Европы.

Дальновидная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева вновь демонстрирует свою актуальность. Именно благодаря решениям, принятым задолго до нынешних кризисов, Азербайджан сегодня способен предложить Европе то, чего ей особенно не хватает, - надежность, предсказуемость и реальные дополнительные объемы энергоресурсов. Но дальнейший шаг уже зависит не только от Баку.

Если в Брюсселе действительно рассматривают энергетическую безопасность как стратегический приоритет, то настало время отказаться от противоречия между политическими заявлениями и финансовой практикой. Пересмотр подходов Европейского инвестиционного банка и других финансовых институтов стал бы не уступкой Азербайджану, а инвестицией в устойчивость самой Европы.

Именно об этом говорил в Берлине Президент Ильхам Алиев. И его позиция вновь оказалась стратегическим взглядом в будущее. История последних лет неоднократно подтверждала правоту такой политики. Сегодня у Европы есть возможность воспользоваться этим опытом, превратив энергетическое партнерство с Азербайджаном в один из ключевых элементов собственной долгосрочной безопасности.