https://news.day.az/officialchronicle/1849234.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Федеративную Республику Германия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали официальные лица.
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