https://news.day.az/officialchronicle/1849234.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется

Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию - ФОТО - ВИДЕО

Официальная хроника, 20 июля 2026 21:25 (UTC +04:00) 8 059
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Федеративную Республику Германия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали официальные лица.

  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
  • Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию
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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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