Азербайджанские школьники завоевали 3 медали на Международной химической олимпиаде - ФОТО

Азербайджанские школьники завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на 57-й Международной химической олимпиаде (IChO), прошедшей в Ташкенте.

Как сообщили Day.Az в Институте образования, в олимпиаде, организованной с 10 по 19 июля, приняли участие более 350 учащихся из более чем 90 стран.

Ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Гянджа Ягуб Баратлы был удостоен серебряной медали.

Бронзовые же медали завоевали ученик 11-го класса лицея "Молодые таланты", действующего при Бакинском государственном университете, Эльман Керимли и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Гянджа Гурбан Пириев.