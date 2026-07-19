Здание посольства Азербайджана повреждено при атаке на Киев - ФОТО

В результате массированных ракетных ударов, нанесенных российской армией по Киеву в ночь на 19 июля, повреждено административное здание посольства Азербайджана в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ракета упала в 200-250 метрах от здания дипмиссии - возле станции метро "Лукьяновская". Ударной волной в посольстве выбило стекла, а на потолке появились трещины.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

Отметим, что с начала войны административное здание посольства Азербайджана уже неоднократно получало повреждения в результате воздушных атак на Киев.