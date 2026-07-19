https://news.day.az/politics/1848950.html Здание посольства Азербайджана повреждено при атаке на Киев - ФОТО В результате массированных ракетных ударов, нанесенных российской армией по Киеву в ночь на 19 июля, повреждено административное здание посольства Азербайджана в Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ракета упала в 200-250 метрах от здания дипмиссии - возле станции метро "Лукьяновская".
Здание посольства Азербайджана повреждено при атаке на Киев - ФОТО
В результате массированных ракетных ударов, нанесенных российской армией по Киеву в ночь на 19 июля, повреждено административное здание посольства Азербайджана в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ракета упала в 200-250 метрах от здания дипмиссии - возле станции метро "Лукьяновская". Ударной волной в посольстве выбило стекла, а на потолке появились трещины.
Среди сотрудников посольства пострадавших нет.
Отметим, что с начала войны административное здание посольства Азербайджана уже неоднократно получало повреждения в результате воздушных атак на Киев.
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