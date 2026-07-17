В Лондоне призвали ускорить реализацию стратегического партнерства с Азербайджаном

Лондону необходимо активнее развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном на фоне растущей геополитической неопределенности.

Как передает Day.Az, об этом заявил член Палаты общин Великобритании, председатель Всепартийной парламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкман, выступая в британском парламенте.

По словам парламентария, недавний визит в Баку вновь подтвердил стратегическую важность Азербайджана как надежного энергетического партнера Великобритании и одного из ключевых факторов стабильности на Южном Кавказе.

Блэкман отметил, что изменения в глобальной логистике и перебои на традиционных маршрутах через Россию и Ближний Восток значительно повысили значение Азербайджана как важного транспортного и авиационного узла, соединяющего Европу и Азию посредством Среднего коридора.

Он призвал британское правительство ускорить реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между двумя странами в 2025 году.

По мнению депутата, сотрудничество Лондона и Баку необходимо последовательно расширять в сферах торговли, инвестиций, обороны, образования, цифровой экономики и инноваций.

В ходе визита в Азербайджан Блэкман также посетил освобожденные территории. Он выразил поддержку усилиям Азербайджана по гуманитарному разминированию и масштабному восстановлению освобожденных земель.

"Великобритания и Азербайджан уже имеют прочные партнерские отношения. Теперь необходимо привести наши политические связи в соответствие с их растущей стратегической значимостью, а также продолжать содействовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией", - заявил Блэкман.