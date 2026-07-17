https://news.day.az/world/1848763.html Грету Тунберг задержали в Берлине - ВИДЕО В сети появляются все новые кадры задержания Греты Тунберг, которая на этот раз приклеила себя к земле. Как передает Day.Az, на этот ее задержали в Берлине.

Грету Тунберг задержали в Берлине - ВИДЕО

В мире, 17 июля 2026 23:37 (UTC +04:00) 820
Грету Тунберг задержали в Берлине

В сети появляются все новые кадры задержания Греты Тунберг, которая на этот раз приклеила себя к земле.

Как передает Day.Az, на этот ее задержали в Берлине.

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