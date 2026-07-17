https://news.day.az/world/1848763.html

Грету Тунберг задержали в Берлине - ВИДЕО

В сети появляются все новые кадры задержания Греты Тунберг, которая на этот раз приклеила себя к земле. Как передает Day.Az, на этот ее задержали в Берлине.