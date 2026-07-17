В Китае 8 человек погибли при оползне, десятки числятся пропавшими - ВИДЕО

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 34 числятся пропавшими без вести в результате крупного оползня, произошедшего в китайском городе Чунцин.

Как передает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post, обрушение части горного склона произошло 17 июля в уезде Пэншуй. Стихия разрушила более десяти жилых домов, под завалами могли оказаться люди.

На месте происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием сотен спасателей. Из опасной зоны уже эвакуированы свыше тысячи жителей.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все необходимые меры для спасения людей, обеспечения безопасности населения и усиления мониторинга рисков, связанных с природными катастрофами.