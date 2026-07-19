https://news.day.az/world/1848910.html CENTCOM сообщил о новых ударах США по Ирану Вооруженные силы США нанесли новую серию авиаударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Как сообщает Day.Az, согласно заявлению командования, удары были нанесены около 18:00 по восточному времени США и были направлены против объектов и возможностей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
CENTCOM сообщил о новых ударах США по Ирану
Вооруженные силы США нанесли новую серию авиаударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Как сообщает Day.Az, согласно заявлению командования, удары были нанесены около 18:00 по восточному времени США и были направлены против объектов и возможностей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В CENTCOM заявили, что операция преследовала две основные цели: снизить возможности Ирана по созданию угрозы судоходству в Ормузском проливе, а также ответить на атаку американской военной базы в Иордании, произошедшую накануне, в результате которой погибли военнослужащие США.
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