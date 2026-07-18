Турция ускоряет запуск "зеленого" энергокоридора из Азербайджана в Европу

Турция ускоряет подготовку к запуску нового энергетического коридора, который позволит поставлять вырабатываемую в Азербайджане "зеленую" электроэнергию на европейский рынок.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, масштабный проект, уже получивший название "Электрический TANAP", превратит страну в ключевой транзитный центр не только для природного газа, но и для торговли электроэнергией.

Проект реализуется под координацией Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. По словам главы ведомства Алпарслана Байрактара, речь идет о создании маршрута передачи и торговли электроэнергией из возобновляемых источников между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.

После ввода нового коридора в эксплуатацию электроэнергия, произведенная на объектах возобновляемой энергетики в Каспийском регионе, будет передаваться через Грузию и Турцию в Болгарию, а затем - на европейский рынок электроэнергии.

Ожидается, что реализация проекта значительно увеличит объемы трансграничной торговли электроэнергией и ускорит интеграцию возобновляемых источников энергии в региональные и европейские рынки. Таким образом, вслед за поставками природного газа Турция намерена стать одним из главных энергетических хабов региона и в сфере электроэнергии.

Подготовка ведется сразу по нескольким направлениям: модернизация передающей инфраструктуры, развитие энергетической биржи, совершенствование механизмов трансграничной торговли и создание необходимой нормативно-правовой базы.

За развитие физической инфраструктуры проекта отвечает турецкая государственная компания TEİAŞ. Совместно с операторами энергосистем стран-участниц она координирует технические работы по увеличению пропускной способности межсистемных соединений, необходимых для расширения трансграничной торговли электроэнергией.

В результате планируется существенно увеличить возможности электрического сообщения Турции с европейской энергосистемой через Грузию и Болгарию.

Турецкая энергетическая биржа EPİAŞ, рассматривающая интеграцию с международными рынками как стратегическое направление, сосредоточилась на развитии новых форм сотрудничества, которые должны укрепить позиции страны в региональной торговле электроэнергией.

Сегодня Турция располагает третьим по объему торгов рынком электроэнергии "на сутки вперед" в Европе. Власти рассчитывают использовать этот опыт как одно из ключевых преимуществ при формировании нового регионального энергетического пространства.

За разработку нормативной и правовой основы трансграничной торговли отвечает Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). Ведомство активно участвует в международных процессах по формированию дорожной карты развития электроэнергетического рынка Центральной и Западной Азии, а также созданию единого регионального рынка электроэнергии.

Благодаря этому параллельно со строительством линий электропередачи формируется и законодательная база, которая должна обеспечить эффективную работу будущего международного энергетического коридора.