https://news.day.az/world/1848677.html Дым от лесных пожаров окутал Чикаго - ВИДЕО На ускоренном до 9 секунд видео с видом на Чикаго с озера Мичиган видно, как город окутал дым от лесных пожаров, из-за чего вид на город исчез с камеры наблюдения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Дым от лесных пожаров окутал Чикаго - ВИДЕО
На ускоренном до 9 секунд видео с видом на Чикаго с озера Мичиган видно, как город окутал дым от лесных пожаров, из-за чего вид на город исчез с камеры наблюдения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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