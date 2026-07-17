https://news.day.az/world/1848677.html

Дым от лесных пожаров окутал Чикаго - ВИДЕО

На ускоренном до 9 секунд видео с видом на Чикаго с озера Мичиган видно, как город окутал дым от лесных пожаров, из-за чего вид на город исчез с камеры наблюдения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры: