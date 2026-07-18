CENTCOM сообщило о новом раунде ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о проведении нового раунда ударов по территории Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, атаки начались в 15:00 по восточному времени США и стали уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по иранским целям.

В CENTCOM отметили, что операция направлена на дальнейшее снижение военного потенциала Ирана и проводится по распоряжению Верховного главнокомандующего США.