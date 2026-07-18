https://news.day.az/world/1848769.html CENTCOM сообщило о новом раунде ударов по Ирану Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о проведении нового раунда ударов по территории Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, атаки начались в 15:00 по восточному времени США и стали уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по иранским целям.
CENTCOM сообщило о новом раунде ударов по Ирану
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о проведении нового раунда ударов по территории Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, атаки начались в 15:00 по восточному времени США и стали уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по иранским целям.
В CENTCOM отметили, что операция направлена на дальнейшее снижение военного потенциала Ирана и проводится по распоряжению Верховного главнокомандующего США.
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