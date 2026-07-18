https://news.day.az/unusual/1848618.html Гороскоп на 18 июля - для каждого знака зодиака Сегодня звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну!

Гороскоп на 18 июля - для каждого знака зодиака

Это интересно, 18 июля 2026 01:20 (UTC +04:00) 1 216
Гороскоп на 18 июля

Сегодня звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну! Только будьте осторожнее со сладким - оно может оставить заметный след на фигуре. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, благодаря чему есть риск совершить немало ошибок. Зато этот день прекрасно подходит для любви и романтики. Даже сам факт нахождения рядом с любимым человеком может вызвать всплеск ярких позитивных чувств. Прогулки под луной и другие проявления нежности сегодня как никогда кстати, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет раздражать и валиться у Овна из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Овну сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Телец

Сегодня Телец будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Тельца будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Тельца будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Близнецы

Сегодня в голову Близнецов могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Близнецов могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Близнецов в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Рак

Сегодня день Рака переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Рака, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Рак сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Лев

Сегодня Льву необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Льву не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Льву сегодня не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Лев не забудет посоветоваться с профессионалами.

Дева

Сегодня - день, когда Деве не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: она способна заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Деве замечательной и требующей немедленного исполнения, ей лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют ее к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Дева может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Весы

Сегодня Весам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили их чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Весы можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что они должны делать работу за них. Или Весы привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Весы будут сами себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Весам стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самим), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Скорпион

Сегодня Скорпион может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Скорпиону придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Скорпиону тщательно взвесить все "за" и "против" - от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Стрелец

Сегодня ситуация может потребовать от Стрельца проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Стрельцу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Стрелец обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Козерог

Сегодня звезды дарят Козерогу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Козерогу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Козерога, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Козерога не составит труда сразить всех своим обаянием.

Водолей

Сегодня залогом успеха для Водолея является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Водолея инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Водолею необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Рыбы

Сегодня гороскоп обещает Рыбам прекрасный день гармонии и любви! Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Рыб на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одиноким Рыбам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Рыб есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

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