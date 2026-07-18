https://news.day.az/culture/1848856.html Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира - ФОТО В Шуше состоялась официальная церемония открытия Дней поэзии Вагифа, организованных министерством культуры Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева. Литературный праздник проходит с 16 по 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Day.Az.

Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира - ФОТО

Культура, 18 июля 2026 14:48 (UTC +04:00) 7 362
Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира

В Шуше состоялась официальная церемония открытия Дней поэзии Вагифа, организованных министерством культуры Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева. Литературный праздник проходит с 16 по 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Day.Az.

В торжественном мероприятии, организованном перед мавзолеем Моллы Панаха Вагифа, приняли участие министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители Союза писателей Азербайджана, а также писатели и поэты из стран тюркского мира. Гостям была представлена художественно-музыкальная программа.

Выступая на церемонии, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев назвал Дни поэзии Вагифа одним из самых светлых событий в сфере культуры и литературы. Он подчеркнул насыщенную программу мероприятия и отметил, что подобные события способствуют укреплению культурных связей между тюркскими государствами.

Народный поэт Вахид Азиз отметил значение Дней поэзии Вагифа в популяризации литературы и национальной культуры. Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид также подчеркнул важную роль литературного праздника.

После официальных выступлений состоялась церемония награждения победителей фестиваля молодых поэтов тюркского мира "Sözün sabahı", который прошел в Агдамском центре мугама.

 

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров подчеркнул, что литературный праздник, возрожденный пять лет назад в освобожденной Шуше, с каждым годом расширяет свои масштабы. Он также особо отметил грандиозные работы по восстановлению и созиданию, проводимые государством в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев заявил, что величайшей силой, объединяющей народы, является культура, а одним из главных мостов, связывающих тюркский мир, остается литература. По его словам, именно общее культурное наследие объединяет тюркские народы вокруг общих ценностей.

Выступившие секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу, ректор Анкарского университета социальных наук профессор Муса Казым Арыджан и председатель Союза писателей Турции Мухаммед Энес Калан отметили, что фестиваль является важной площадкой для творческого обмена между молодыми поэтами разных стран, установления новых литературных связей и популяризации общих культурных ценностей.

  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
  • Дни поэзии Вагифа в Шуше – церемония открытия, награждение победителей фестиваля поэтов тюркского мира
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