https://news.day.az/world/1848922.html

Новые кадры землетрясения, потрясшего Венесуэлу - ВИДЕО

В Сети появляются все новые кадры землетрясения в Венесуэле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.