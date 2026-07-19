https://news.day.az/world/1848922.html Новые кадры землетрясения, потрясшего Венесуэлу - ВИДЕО В Сети появляются все новые кадры землетрясения в Венесуэле. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.
Новые кадры землетрясения, потрясшего Венесуэлу - ВИДЕО
В Сети появляются все новые кадры землетрясения в Венесуэле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 обрушились на Венесуэлу 24 июня. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.
26 июня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9.
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