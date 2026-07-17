В Азербайджане вводят новую модель финансирования дошкольного образования

В Азербайджане утвержден "Порядок применения модели финансирования в сфере дошкольного образования на основе государственно-частного партнерства и взаимодействия с родителями".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно проекту, ежемесячный лимит государственной поддержки на каждого учащегося за оказываемые образовательные услуги предусмотрен в размере 70 процентов от платы за обучение. При этом сумма субсидии не может превышать 350 манатов по городу Баку и 250 манатов - по другим регионам.

Срок реализации проектов не должен превышать 10 месяцев. Финансирование государственной поддержки в рамках проекта осуществляется в пределах целевых средств, предусмотренных для Министерства в государственном бюджете.

Согласно решению, для проведения конкурса Министерство создаст Рабочую группу в составе не менее 5 человек, сформированную из сотрудников ведомства.