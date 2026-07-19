Кто и почему продолжает разгонять истерику вокруг проекта TRIPP в Армении?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Армении снова пытаются раздуть скандал вокруг проекта TRIPP.

Day.Az представляет публикацию:

В Армении снова пытаются раздуть скандал вокруг соглашения между Ереваном и Вашингтоном по проекту TRIPP, которое правительство Пашиняна недавно утвердило и собирается отправлять на рассмотрение в Конституционный суд.

Вечные "борцы за все хорошее против всего плохого", армянское радио "Свобода" решили подпортить этот праздник экономики, раздобыв и опубликовав позицию Министерства юстиции Армении по проекту соглашения. Минюст Армении в этом документе говорит о том, что некоторые его позиции прямо противоречат действующему армянскому законодательству, точно так же, как и обещанные в связи с запуском TRIPP налоговые и другие льготы.

Ну, и вишенка на торте: оппозиционные журналисты приходят к истеричному выводу о том, что минюст Армении "все понимает, но рекомендует принять соглашение по политическим причинам".

Забавно, что это касается ведь не только минюста Армении. Не только они - ВСЕ ВСЁ ПОНИМАЮТ. И армянские власти, и реваншисты, и журналисты у них на подкормке. Радо Azatutyun с удовольствием подхватывает тему и выносит в заголовки вывод Минюста о противоречиях с законодательством, но есть ведь одна проблема.

В том же самом соглашении черным по белому написано: если его положения расходятся с армянскими законами, приоритет имеет именно соглашение. Именно поэтому Минюст, указав на юридические несоответствия, все равно рекомендовал правительству его одобрить. Власти прекрасно понимают, что делают, и сознательно идут на этот шаг.

Получается, главная новость вовсе не в том, что есть противоречия. Главная новость - что механизм их решения уже прописан в самом документе. И вот эту деталь "Свбода" почему-то упоминает буквально одной строкой в самом конце материала. Не в заголовке, не в начале, а там, куда многие читатели уже не доходят. Зато оппозиция получила очередной повод кричать о "предательстве", а издание - собрать просмотры на громком сюжете.