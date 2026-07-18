https://news.day.az/sport/1848805.html Сегодня на ЧМ-2026 определится обладатель "бронзы" Сборные Франции и Англии по футболу встретятся в матче за третье место чемпионата мира 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе "Майами" и начнется в 01:00 по бакинскому времени. Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений в полуфиналах.
Сегодня на ЧМ-2026 определится обладатель "бронзы"
Сборные Франции и Англии по футболу встретятся в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе "Майами" и начнется в 01:00 по бакинскому времени.
Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений в полуфиналах. Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине - 1:2, пропустив решающий мяч на второй компенсированной минуте.
Чемпионат мира-2026
Матч за третье место
19 июля
01:00. Франция - Англия.
В финале турнира сборная Испании сыграет с Аргентиной.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре