Сегодня на ЧМ-2026 определится обладатель "бронзы"

Сборные Франции и Англии по футболу встретятся в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе "Майами" и начнется в 01:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений в полуфиналах. Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине - 1:2, пропустив решающий мяч на второй компенсированной минуте.

Чемпионат мира-2026

Матч за третье место

19 июля

01:00. Франция - Англия.

В финале турнира сборная Испании сыграет с Аргентиной.