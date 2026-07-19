https://news.day.az/world/1849023.html Тяжелое ДТП в Турции: пострадали 19 человек В турецком Диярбакыре автобус с учащимися столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло в районе Баглар города Диярбакыр. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 17 учащихся, а также еще два человека.
Тяжелое ДТП в Турции: пострадали 19 человек
В турецком Диярбакыре автобус с учащимися столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло в районе Баглар города Диярбакыр.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 17 учащихся, а также еще два человека.
На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, сотрудники полиции и жандармерии. Пострадавших доставили в городские больницы.
По факту аварии проводится расследование.
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