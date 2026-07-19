Тяжелое ДТП в Турции: пострадали 19 человек

В турецком Диярбакыре автобус с учащимися столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло в районе Баглар города Диярбакыр.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали 17 учащихся, а также еще два человека.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, сотрудники полиции и жандармерии. Пострадавших доставили в городские больницы.

По факту аварии проводится расследование.