Дети шехидов принимают участие в VIII Летнем лагере «Карабахские школы-побратимы» - ФОТО

Во французском городе Кольмар стартовал VIII Летний лагерь "Карабахские школы-побратимы", организованный при поддержке и содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, совместно с Общественным объединением поддержки семей шехидов "Зафар", Центром азербайджанской культуры в Швейцарии и действующей во французском городе Нант воскресной школой "Карабах".

Как передает Day.Az, лагерь проходит в одном из живописных уголков Франции - на специально оборудованной территории, окруженной лесными пейзажами Кольмара. Программа включает образовательные тренинги, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия, встречи на патриотическую тематику и другие активности.

В лагере встретились дети героических шехидов, обучающиеся в общеобразовательных школах Азербайджана и чьи отцы отдали жизни за территориальную целостность Азербайджана, а также учащиеся воскресной школы "Карабах", действующей в Нанте.

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, председатель Центра азербайджанской культуры в Швейцарии Гасым Насиров, тренер Лала Гусейнзаде и представитель Ассоциации азербайджано-французской культуры Асбенд Фаталиева. В своих выступлениях они подчеркнули, что внимание и забота о детях являются одним из приоритетных направлений государственной политики, а также отметили важность реализации данного проекта.

Совместное участие в лагере детей шехидов и азербайджанских детей, проживающих за рубежом, будет способствовать формированию нового поколения азербайджанской диаспоры, укреплению связей с исторической Родиной, а также поможет юным соотечественникам, живущим за границей, глубже узнать правду об Азербайджане и получить более полное представление о героизме шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

VIII Летний лагерь "Карабахские школы-побратимы", стартовавший 17 июля, продлится до 23 июля.