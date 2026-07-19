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Интересная визуализация механизма приливов и отливов на Земле - ВИДЕО

В сети появилась наглядная визуализация, демонстрирующая механизм возникновения приливов и отливов на Земле. Как передает Day.Az, анимация показывает, как гравитационное притяжение Луны, а также в меньшей степени Солнца, воздействует на Мировой океан, вызывая периодические подъемы и понижения уровня воды.