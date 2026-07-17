Гастроли к 95-летию: Государственный кукольный театр выступил в Пираллахы - ФОТО

Азербайджанский государственный кукольный театр, отмечающий в этом году свое 95-летие, в рамках гастрольной программы по регионам страны представил спектакль в Молодежном доме Пираллахинского района, говорится в сообщении пресс-службы театра, передает Day.Az.

Главная цель гастрольного проекта - пробудить у детей интерес к театру и популяризировать лучшие произведения азербайджанской детской литературы.

Зрителям был показан спектакль "День рождения зайца", поставленный по одноименной сказке-поэме известной представительницы азербайджанской детской литературы Ханымана Алибейли. Красочное сценическое оформление, музыкальные номера и увлекательный сюжет вызвали большой интерес у маленьких зрителей, которые встречали артистов продолжительными аплодисментами.

Выступившие с речами глава Исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов и заместитель председателя парламентского комитета по культуре Гюнай Эфендиева подчеркнули, что национальный театр является одним из важнейших хранителей культурной памяти Азербайджана, а популяризация национального наследия является одним из приоритетных направлений государственной политики. Было отмечено, что подобные проекты вносят значительный вклад в культурную жизнь района, а традиции кукольного театра помогают формировать у подрастающего поколения приверженность национально-духовным ценностям.

Среди гостей были директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде, автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Саида Хагвердиева, дети из семей шехидов, представители общественности и многочисленные юные любители театра.

Художником-постановщиком спектакля является Рена Аббасова, музыку написал заслуженный артист Вугар Джамалзаде, автор текстов песен - Севиндж Нуругызы.

В постановке были заняты Джавид Ибрагимов, Самира Наджафова, Байрам Агамалиев, Араз Гасанли, Кенюль Насибова, Сабина Мамедова, Фируза Насибли-Аббасова и Эльнур Халилов.