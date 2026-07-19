Samsung Galaxy Z Fold 8 заметили в руках J-Hope до презентации

Участник южнокорейской группы BTS J-Hope случайно показал в соцсетях Samsung Galaxy Z Fold 8 до официальной презентации. Артист опубликовал в Instagram видео, на котором держал в руках еще не представленную новинку, однако позже запись была удалена, сообщает 4pda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на короткое время публикации, пользователи успели сохранить ролик и распространить его в интернете. Кадры подтвердили одну из главных особенностей новинки - изменение формата корпуса. Судя по видео, Galaxy Z Fold 8 получит более широкую конструкцию по сравнению с предыдущими моделями, что должно сделать использование устройства в сложенном состоянии более удобным.

Согласно многочисленным утечкам, Galaxy Z Fold 8 будет оснащен внутренним 7,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2448х1848 пикселей и внешним экраном на 5,5 дюйма.

Смартфону также приписывают флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ. В числе других характеристик называют аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту IP48, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC. Камера смартфона будет представлена двумя 50-мегапиксельными сенсорами.

Уже 22 июля Samsung официально представит новый Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, который является прямым продолжением предшественника, Galaxy Z Flip 8 и умные часы серии Galaxy Watch 9.