https://news.day.az/politics/1849037.html США делают ставку на Азербайджан: запоздалый, но идеально правильный выбор - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Азербайджано-американские отношения совершили качественный скачок, который еще несколько лет назад многим казался практически невозможным.

США делают ставку на Азербайджан: запоздалый, но идеально правильный выбор - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 19 июля 2026 22:40 (UTC +04:00) 5 657
США делают ставку на Азербайджан: запоздалый, но идеально правильный выбор

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджано-американские отношения совершили качественный скачок, который еще несколько лет назад многим казался практически невозможным. Серия политических контактов на самом высоком уровне, подписание Хартии о стратегическом партнерстве, активизация сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, публичные заявления Президента США Дональда Трампа и Президента Азербайджана Ильхама Алиева свидетельствуют о том, что отношения между Баку и Вашингтоном действительно находятся на своем историческом пике.

Это уже не просто очередной этап дипломатического диалога. Речь идет о формировании новой архитектуры стратегического партнерства, в которой Азербайджан занимает совершенно особое место. Символично, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично выразил благодарность Дональду Трампу за его роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. В своем обращении глава нашего государства назвал Президента США "Человеком мира", особо подчеркнув его вклад в укрепление мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Подобные оценки в международной политике не появляются случайно. Они являются отражением реального уровня доверия между лидерами государств. Не менее показательным стало и то, что Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social ссылку на публикацию Breitbart News, посвященную выступлению Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Сам по себе этот шаг свидетельствует о том внимании, которое нынешняя американская администрация уделяет развитию отношений с Баку.

Дональд Трамп опубликовал статью с высказываниями Президента Ильхама Алиева о нем - ФОТО

Дональд Трамп опубликовал статью с высказываниями Президента Ильхама Алиева о нем - ФОТО

Напомню, что глава государства в Шуше напомнил о целой серии событий, подтверждающих этот вывод: исторической встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне, последующих переговорах в Давосе, приглашении Азербайджана стать государством-учредителем Совета мира (Board of Peace), созданного по инициативе американского президента, визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку, а также подписании Хартии о стратегическом партнерстве.

Особое значение имеет и практическое наполнение нового этапа отношений. Сегодня между двумя странами уже работают совместные механизмы взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности, обороны и военно-технического сотрудничества. Именно это отличает стратегическое партнерство от деклараций прошлых лет. Теперь речь идет не о намерениях, а о конкретных проектах.

Особенно важным стало заявление Президента Ильхама Алиева о том, что Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки вооружений нашей стране . По словам главы государства, вслед за Вашингтоном аналогичные решения приняли Великобритания и государства Европейского союза. Это свидетельствует о существенном изменении отношения Запада к роли Азербайджана в регионе. А ведь на протяжении десятилетий Баку приходилось строить свою систему безопасности в условиях многочисленных политических ограничений.

Наиболее известным из них остается печально знаменитая 907-я поправка к Закону США "О поддержке свободы". Она была принята Конгрессом США еще в 1992 году и фактически ограничила оказание прямой государственной помощи Азербайджану. Позднее, после террористических атак 11 сентября 2001 года, американские президенты получили право ежегодно приостанавливать действие этой нормы в интересах национальной безопасности США. Однако сама поправка продолжает существовать.

Именно поэтому заявление американского политического консультанта Брайана Лейба о необходимости окончательной отмены 907-й поправки выглядит не просто экспертным мнением, а вполне логичным отражением новой политической реальности. Более того, Лейб открыто выступил за начало поставок американских истребителей Азербайджану. Подобные заявления еще несколько лет назад трудно было представить. Сегодня же они становятся частью открытой политической дискуссии в Соединенных Штатах.

Это объясняется очень просто. За последние годы Азербайджан сумел доказать, что способен самостоятельно обеспечивать свою безопасность, проводить независимую внешнюю политику и выступать фактором стабильности на Южном Кавказе. Причем сделал он это даже при наличии многочисленных внешнеполитических ограничений. Именно в этом заключается главный парадокс истории с 907-й поправкой. Она задумывалась как инструмент политического давления на нашу страну. Однако реальный результат оказался совершенно иным.

В США призвали отменить 907-ю поправку и начать поставки истребителей в Азербайджан

В США призвали отменить 907-ю поправку и начать поставки истребителей в Азербайджан

Несмотря на существование этой нормы, Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет и территориальную целостность, кардинально изменил военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе, превратился в одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Европу, стал важнейшим транспортно-логистическим узлом Евразии и одним из наиболее влиятельных государств региона.

Другими словами, даже действовавшие десятилетиями ограничения не смогли изменить траекторию развития Азербайджана. Именно поэтому сегодня сама 907-я поправка выглядит политическим анахронизмом. Она уже давно перестала соответствовать реальной геополитической ситуации. Современный Азербайджан - это государство, через которое проходят важнейшие энергетические и транспортные маршруты между Европой и Азией. Наша страна играет ключевую роль в развитии Среднего коридора.

Наше о государство  поддерживает стратегические отношения одновременно с Турцией, Израилем, государствами Центральной Азии, Европейским союзом, странами Персидского залива и Соединенными Штатами. При этом Азербайджан проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику, не превращаясь в инструмент интересов какой-либо одной мировой державы. Именно такая модель особенно востребована в современной международной политике.

В этой связи символичной стала и встреча сына Президента США Эрика Трампа с главным сефардским раввином Баку Замиром Исаевым. Во время беседы Эрик Трамп подчеркнул простую, но весьма показательную формулу: "Азербайджан - наш друг, а Израиль - наш союзник". Эта фраза во многом отражает особенности современной американской политики на Южном Кавказе.

Вашингтон прекрасно понимает уникальную роль Азербайджана как государства, которое сохраняет партнерские отношения с Израилем, одновременно являясь одним из лидеров исламского мира и демонстрируя высокий уровень межрелигиозной толерантности. Кроме того, обсуждение проекта TRIPP показывает, что США рассматривают Азербайджан как ключевого участника будущих транспортных и экономических процессов в регионе. Все это позволяет сделать вполне определенный вывод. Дональд Трамп делает ставку именно на Азербайджан. Это то, что должны были сделать иные президенты США, но сделал только нынешний глава Белого Дома. И этот выбор является правильным и отвечающим интересам Баку и Вашингтона.

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Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 722
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Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 967
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Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 072
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Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 111
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 043
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 044
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Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 055
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Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 727
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 695
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 819
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 682
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 684
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 955
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 184
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 699
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 821
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 11 011
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 645
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 695
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 804
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 850
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