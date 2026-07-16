Дональд Трамп опубликовал статью с высказываниями Президента Ильхама Алиева о нем

Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social ссылку на публикацию Breitbart News, посвященную выступлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Как сообщает Day.Az, в статье приводятся слова главы государства, который назвал Дональда Трампа "миролюбивым человеком".

Трамп репостнул материал на своей странице в Truth Social, сделав публикацию доступной для своей многомиллионной аудитории.

Ранее, выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил вклад главы Белого дома в достижение исторических договоренностей между Азербайджаном и Арменией.