Названы приоритетные отрасли экономики Азербайджана на ближайшие годы

Азербайджан определил приоритетные отрасли экономики, обладающие наибольшим потенциалом роста и представляющие значительный интерес для частных инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Мы определили отрасли экономики Азербайджана, которые, по нашему мнению, обладают наибольшим потенциалом для экономического роста и поэтому являются наиболее привлекательными для частного капитала. В этих целях реализуются соответствующие государственные программы. В настоящее время это государственная программа по развитию горнодобывающей промышленности и металлургии, государственная программа по цифровой трансформации, государственная программа по развитию сельского хозяйства и агропереработки, а также государственная программа по развитию туризма", - сказал он.

По словам М.Джаббарова, эти программы уже приняты либо находятся на завершающей стадии подготовки.

Министр отметил, что выбранные направления соответствуют как приоритетам развития экономики Азербайджана, так и профилю словацких предприятий.

Он добавил, что для проектов, предусматривающих промышленное производство, применяется принцип plug-and-play в специально созданных промышленных зонах, что позволяет инвесторам быстрее запускать производство и реализовывать свои проекты.

М.Джаббаров также подчеркнул заинтересованность Азербайджана в привлечении новых технологий, современных знаний и производственных компетенций, которые позволят выпускать конкурентоспособную продукцию внутри страны.