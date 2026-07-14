В Баку задержали подозреваемую в краже золотых украшений

В Сураханском районе Баку произошло ограбление частного дома. Из жилища были похищены золотые украшения общей стоимостью 5000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудники 30-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции установили и задержали подозреваемую в совершении кражи - 28-летнюю С.Гусейнову.

В ходе расследования выяснилось, что часть похищенных ювелирных изделий задержанная успела продать.

По факту продолжается расследование.