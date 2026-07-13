AIDA и IBSA подписали меморандум в области международного развития

13 июля замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев встретился с президентом Международной федерации спорта слепых (IBSA) Ильгаром Рагимовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между Агентством содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AIDA) и IBSA, реализация совместных инициатив в рамках сотрудничества в области международного развития, поддержка программ развития в сфере спорта для незрячих и слабовидящих людей, а также вопросы расширения международного партнерства в этом направлении.

Я. Рафиев отметил, что AIDA, являясь официальной структурой Азербайджанской Республики в сфере сотрудничества в области международного развития, реализует многовекторные проекты, способствующие укреплению потенциала, развитию человеческого капитала, обмену знаниями и опытом в странах-партнерах. В то же время было подчеркнуто, что инициативы, направленные на расширение возможностей незрячих и слабовидящих людей в сфере спорта, согласуются с приоритетами AIDA в области международного развития.

В завершение встречи между AIDA и IBSA был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области международного развития.