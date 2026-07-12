В Самур-Абшеронском канале утонул человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через село Вельвеле Губинского района, утонул один человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время ведутся поиски на участках канала, где предположительно утонул гражданин Османов Фарид Паша оглу (2010 г.р.).

Будет предоставлена дополнительная информация.