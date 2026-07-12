https://news.day.az/society/1847435.html В Самур-Абшеронском канале утонул человек На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через село Вельвеле Губинского района, утонул один человек.
В Самур-Абшеронском канале утонул человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем через село Вельвеле Губинского района, утонул один человек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время ведутся поиски на участках канала, где предположительно утонул гражданин Османов Фарид Паша оглу (2010 г.р.).
Будет предоставлена дополнительная информация.
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