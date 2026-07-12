В Китае тысяча змей оказалась на воле

В Китае после сильного наводнения разрушилась змеиная ферма, из-за чего на волю вырвались около тысячи змей.

Как передает Day.Az, видео с места происшествия распространилось в сети.

Среди сбежавших рептилий есть и крайне опасные виды, в том числе ядовитые кобры. Теперь жителям Гуанси-Чжуанского автономного района приходится не только бороться с последствиями наводнения, но и соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы встречи с опасными змеями.