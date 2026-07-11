Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым корпусом отеля Yasəmən в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился в Шуше с новым корпусом отеля Yasəmən, отреставрированным Фондом Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что открытие отеля Yasəmən состоялось в 2023 году с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Экстерьер и интерьер отеля Yasəmən, отреставрированного в соответствии с его оригинальным обликом, спроектированы в средневековом стиле города Шуша. Здание, построенное в середине XIX века в стиле карабахской архитектурной школы, было разрушено во время оккупации. Проектные работы в этом здании проводил Фонд Гейдара Алиева, и с 2023 года - после проведения реставрационных работ гостей принимают уже два корпуса отеля. Фонд Гейдара Алиева провел реставрационные и строительные работы еще в четырех зданиях, являющихся новыми корпусами отеля Yasəmən.

Проект реставрации был спланирован на основе новой концепции с учетом архитектурных особенностей древних шушинских домов. В новых корпусах, выполненных в бутик-концепции, также созданы застекленные веранды и террасные зоны.

На основании архивных фотографий, сделанных до начала реставрации, двери и окна были воссозданы в соответствии с оригинальным архитектурным обликом здания. На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению.