Эти кухонные принадлежности могут быть опасны для здоровья

Деревянные ложки, разделочные доски и другие кухонные принадлежности при неправильном уходе могут стать благоприятной средой для размножения бактерий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, специалисты отмечают, что со временем в царапинах и трещинах деревянных изделий скапливаются остатки пищи, что повышает риск пищевых отравлений.

По словам экспертов в области питания, большое значение имеют качество деревянной кухонной утвари и порода древесины, из которой она изготовлена. Изделия из некачественных материалов быстрее деформируются, поэтому их необходимо своевременно заменять.

Специалисты рекомендуют после каждого использования тщательно мыть деревянную посуду и кухонные принадлежности, полностью высушивать их и заменять при появлении повреждений. По их мнению, стеклянная и керамическая посуда являются более безопасной альтернативой с точки зрения гигиены.

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