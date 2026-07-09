МЧС спасло пять человек из реки в Загатале

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что в Загатальском районе, недалеко от села Юхары Тала, граждане оказались в беспомощном состоянии в реке Катехчай из-за паводка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Войск гражданской обороны МЧС.

В результате принятых мер были спасены 5 граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в реке.