В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередном обращении супруги Варданяна к международным организациям.

Day.Az представляет публикацию:

Супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд, судя по всему, путает суровую реальность с мелодрамой. С завидным упорством она обращается в международные инстанции с просьбами организовать визит "женской гуманитарной делегации" к бывшим лидерам карабахских сепаратистов, содержащимся под стражей в Баку.

Разумеется, этот конвейер обращений работает не сам по себе - за ним прослеживается четкая режиссура. Даже находясь в бакинском СИЗО, Рубен-джан умудряется исполнять роль главного постановщика в семейном театре абсурда: набрасывает сценарии, продумывает ходы и запускает очередные пиар-кампании.

Получается слаженный подряд: один сидит, другая пишет. Правда, этот контент уже давно никого не трогает.

Тем не менее в своих интервью Вероника Зонабенд нередко вспоминает слова барона Мюнхгаузена о том, что мыслящий человек просто обязан время от времени вытаскивать себя за волосы из болота.

Ирония, однако, заключается в том, что в данном случае никто из супругов на самом деле не пытается спастись. Напротив, создается впечатление, что в трясине собственных иллюзий им вполне комфортно.