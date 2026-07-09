ФИФА объявила программу шоу финала ЧМ-2026

ФИФА представила программу первого в истории чемпионатов мира официального шоу, которое состоится в перерыве финального матча ЧМ-2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Inside FIFA, музыкальное представление пройдет 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium.

Хедлайнерами шоу станут Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS. Также в программе заявлен Burna Boy.

Кроме того, в концерте примут участие дирижер Густаво Дудамель, хор PS22 Chorus и группа Coldplay. Куратором шоу выступит фронтмен Coldplay Крис Мартин.

По данным ФИФА, 11-минутная программа будет транслироваться в телевизионном формате. Шоу пройдет в поддержку проекта FIFA Global Citizen Education Fund, направленного на расширение доступа детей к качественному образованию и возможностям для занятий футболом.

Финальный матч чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля в США. Это будет первый в истории мундиалей финал с официальным шоу в перерыве.