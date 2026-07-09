SOCAR подписала меморандум с Technip Energies

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и Technip Energies Italy S.p.A. подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении SOCAR.

Как передает Day.Az, документ предусматривает определение потенциальных направлений сотрудничества в рамках проекта Petkim Master Plan.

Соглашение было подписано в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором Technip Energies Italy Карло Корсо.

Как сообщили в SOCAR, стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтехимических проектах, включая применение гибких решений по использованию сырья, направленных на повышение производительности и энергоэффективности.

"Также были рассмотрены возможности участия Technip Energies Italy в международных проектах SOCAR и потенциального партнерства в инициативах в сфере зеленой энергетики и декарбонизации", - сказали в компании.

В компании отметили, что SOCAR и Technip Energies подчеркнули важность многолетнего сотрудничества и необходимость поиска новых направлений взаимодействия для углубления коммерческих связей.

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