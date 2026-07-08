https://news.day.az/world/1846764.html Арраял-ду-Кабу с высоты птичьего полета - ВИДЕО В сети распространилось видео полета над бразильским городом Арраял-ду-Кабу. Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
Арраял-ду-Кабу с высоты птичьего полета - ВИДЕО
В сети распространилось видео полета над бразильским городом Арраял-ду-Кабу.
Day.Az представляет вниманию читателей эти впечатляющие кадры:
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