SOCAR Türkiye и Pegasus заключили соглашение

SOCAR Türkiye и авиакомпания Pegasus подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологичного авиационного топлива.

Как говорится в сообщении SOCAR Türkiye, соглашение направлено на поддержку энергетического перехода и декарбонизации авиационного сектора Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ предусматривает сотрудничество сторон по определению потребностей Турции в экологичном авиационном топливе, проведению технико-экономических исследований для развития цепочки создания стоимости экологичного авиационного топлива, реализации инициатив по развитию бизнеса и повышению осведомленности, а также изучению возможностей сотрудничества в области устойчивого авиационного топлива как в Турции, так и на других рынках.

Партнеры также планируют создать совместную рабочую группу с участием руководителей высшего звена, которая займется оценкой подготовки к производству и использованию экологичного авиационного топлива. Ожидается, что это будет способствовать развитию устойчивой авиационной экосистемы в Турции и сокращению выбросов углерода авиационной отраслью.

SOCAR Türkiye, крупнейшая интегрированная промышленная группа Турции, продолжает работу над производством экологичного авиационного топлива, развитием цепочек поставок и технологических партнерств. В свою очередь, Pegasus Airlines намерена использовать свой операционный опыт для оценки рыночного спроса и содействия эффективному применению экологичного авиационного топлива в цепочке поставок авиационного топлива.

"Экологичное авиационное топливо играет ключевую роль в сокращении углеродного следа авиационной отрасли, и мы придаем большое значение сотрудничеству с сильными и дальновидными партнерами в этой сфере. Подписанное с Pegasus соглашение является важным шагом на пути к оценке потенциала Турции в сфере экологичного авиационного топлива и развитию будущего сотрудничества. Мы убеждены, что этот процесс принесет пользу как нашим отраслям, так и стране в целом", - заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

Генеральный директор Pegasus Airlines Гюлиз Озтюрк отметила, что устойчивые решения являются основой будущего авиации, подчеркнув, что авиакомпания последовательно расширяет использование экологичного авиационного топлива с 2022 года.

"Соглашение с SOCAR Türkiye позволит нам углубить экспертизу в области экологичного авиационного топлива и одновременно внести вклад в развитие экосистемы экологичного авиационного топлива в Турциию. Мы рассматриваем это сотрудничество как стратегический шаг, который поможет лучше понять потребности отрасли и открыть новые возможности для развития экологически чистой авиации будущего" - сказала Озтюрк.