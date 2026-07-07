Человекоподобный робот устроил переполох в офисе

В социальных сетях стремительно набирает популярность видео с человекоподобным роботом, который "вышел из-под контроля" в одном из офисов Индонезии.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как робот начинает хаотично размахивать руками и совершать резкие движения