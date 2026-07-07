https://news.day.az/unusual/1846210.html Человекоподобный робот устроил переполох в офисе - ВИДЕО В социальных сетях стремительно набирает популярность видео с человекоподобным роботом, который "вышел из-под контроля" в одном из офисов Индонезии. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как робот начинает хаотично размахивать руками и совершать резкие движения
Человекоподобный робот устроил переполох в офисе - ВИДЕО
В социальных сетях стремительно набирает популярность видео с человекоподобным роботом, который "вышел из-под контроля" в одном из офисов Индонезии.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как робот начинает хаотично размахивать руками и совершать резкие движения
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