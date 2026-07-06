https://news.day.az/society/1846339.html МЧС призвало соблюдать меры безопасности на пляжах Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой на побережье. Как сообщили Day.Az в МЧС, 7 и 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный ветер.
МЧС призвало соблюдать меры безопасности на пляжах
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой на побережье.
Как сообщили Day.Az в МЧС, 7 и 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный ветер. В связи с этим жителей и гостей столицы призвали не заходить в море во время неблагоприятных погодных условий и строго соблюдать правила безопасности.
В ведомстве также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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