МЧС призвало соблюдать меры безопасности на пляжах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемой ветреной погодой на побережье.

Как сообщили Day.Az в МЧС, 7 и 8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется сильный ветер. В связи с этим жителей и гостей столицы призвали не заходить в море во время неблагоприятных погодных условий и строго соблюдать правила безопасности.

В ведомстве также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.