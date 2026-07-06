Визит фон дер Ляйен демонстрирует растущую роль Азербайджана в системе международных отношений

Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан демонстрирует, что стратегическое партнерство между нашей страной и Европейским союзом вышло на новый этап, а также свидетельствует о растущей роли Азербайджана в системе международных отношений.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

Он отметил, что данный визит еще раз продемонстрировал, что Азербайджан является одной из главных опор надежного политического диалога, транспортно-коммуникационных связей и экономического сотрудничества между Европой и Азией: "В современных сложных геополитических условиях энергетическая безопасность, устойчивые логистические маршруты и зеленая энергия стали приоритетными направлениями глобальной повестки дня. С этой точки зрения последовательная политика и крупномасштабные инфраструктурные проекты, реализованные Азербайджаном в последние годы, еще больше повысили стратегическую значимость нашей страны. Неслучайно Евросоюз оценивает Азербайджан как надежного и долгосрочного партнера в регионе и заинтересован в расширении сотрудничества по новым направлениям. А это дает основания полагать, что отношения, основанные на взаимных интересах, будут еще больше углубляться в долгосрочной перспективе, внося важный вклад в укрепление стабильности, экономической интеграции и устойчивого развития в регионе".

С. Мамедов подчеркнул, что заявления, сделанные Президентом Ильхамом Алиевым в ходе визита президента Европейской комиссии в нашу страну, четко отразили внешнеполитические приоритеты Азербайджана, его стратегическое видение и подход к международному сотрудничеству.

"Выдвижение на первый план таких вопросов, как наполнение энергетического сотрудничества новым содержанием, развитие возобновляемых источников энергии и рост стратегического значения Среднего коридора показывают, что партнерство уже приобрело более широкий и многогранный характер. Наряду с этим, Азербайджан проводит последовательную и конструктивную политику в направлении укрепления атмосферы доверия в регионе. Официальный Баку предпринимает последовательные шаги в направлении нормализации отношений с Арменией. С этой точки зрения устранение транзитных ограничений с Арменией и начало поставок энергоносителей являются конкретным выражением приверженности нашей страны миру. Такой подход демонстрирует, что Азербайджан намерен превратить мир в реальность не только политическими заявлениями, но и конкретными шагами", - сказал он.