"Тоттенхэм" купил Сандро Тонали за рекордную сумму

Полузащитник сборной Италии по футболу Сандро Тонали стал игроком "Тоттенхэма".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лондонский клуб оформил трансфер футболиста из "Ньюкасла".

Сумма сделки составила до 116 млн евро с учетом бонусов. Этот переход стал самым дорогим в истории "Тоттенхэма".

Тонали ранее выступал за "Ньюкасл", куда перешел из "Милана" в 2023 году.

Итальянский полузащитник стал одним из главных усилений "шпор" перед новым сезоном.