Китай запустил баллистическую ракету

Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) "Тип 094" возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета The Guardian.

В частности, Австралия и Фиджи договорились о создании альянса под названием "Океан мира", который нацелен на борьбу с присутствием Китая в регионе. По данным ряда СМИ, Пекин за последние годы серьезно усилил свое присутствие в Южной части Тихого океана, и Канберра вместе с Вашингтоном пытаются этому помешать. На этом фоне КНР провела запуск ракеты, однако представители вооруженных сил уточнили, что это было плановое испытание, не привязанное к политическим событиям.

"Это испытание было спланировано задолго до его проведения. Тем не менее, уведомление, поступившее на следующий день после подписания Австралией и Фиджи соглашения "Океан мира", по меньшей мере, вызывает интерес", - сказал Марк Дуглас, аналитик компании Starboard.

Уточняется, что возможный запуск ракеты мог быть приурочен не к современным событиям, а историческим - 7 июля исполнится 89-я годовщина "инцидента 7 июля", когда Япония начала вторжение в Китай. С этого времени в КНР отсчитывается период участия страны во Второй мировой войне.

При этом, по данным новозеландской компании Starboard Maritime Intelligence, занимающейся отслеживанием судов, Китай отправил в Тихий океан три корабля, оснащенных спутниковыми системами слежения. Один из них, на данный момент времени, находится в порту Сувы, столицы Фиджи.