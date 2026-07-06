Холанд догнал Рональдо и Ибрагимовича по голам за сборную

Форвард Норвегии забил 62 мяча в 54 матчах за национальную команду

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бразилии (2:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на счету форварда теперь 62 гола в 54 матчах за национальную команду.

По этому показателю Холанд догнал бразильца Рональдо и шведа Златана Ибрагимовича. Они делят 38-е место в истории по количеству голов за сборные.

Форвард "Манчестер Сити" забивает уже в 14 официальных матчах подряд за Норвегию. На этом отрезке он отличился 27 раз.

Последний раз Холанд уходил с поля без гола за сборную Норвегии в октябре 2024 года, когда его команда проиграла Австрии в Лиге наций (1:5).

Напомним, Норвегия победила Бразилию (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 и вышла в четвертьфинал турнира.